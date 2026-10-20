Армению в случае выхода из ЕАЭС ждут серьезные экономические последствия - доклад правительств

20 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Члены Евразийского межправительственного совета от Беларуси, России, Казахстана и Кыргызстана представили доклад о возможных последствиях приостановления в отношении Армении действия Договора о Евразийском экономическом союзе. Документ опубликован на сайте правительства РФ, сообщает БЕЛТА.



"Во исполнение Совместного заявления президентов Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Российской Федерации от 29 мая 2026 года членами Евразийского межправительственного совета от Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России подготовлен доклад "О возможных последствиях приостановления в отношении Республики Армения действия Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года". Доклад включает информацию о принятых Республикой Армения мерах, направленных на вступление в ЕС, анализ совместимости правовых режимов ЕАЭС и ЕС (в частности, обязательств Республики Армения в рамках членства в ЕАЭС и обязательств, связанных со вступлением в ЕС), информацию о правовых механизмах, призванных предотвратить риски, возникающие вследствие решения Республики Армения о вступлении в ЕС, а также оценки возможных последствий приостановления в отношении Республики Армения действия Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года", - говорится в сообщении на сайте российского Кабинета Министров.



Подписанное главами правительств Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России обращение в Высший Евразийский экономический совет с приложением доклада 20 октября 2026 года направлено в Евразийскую экономическую комиссию для официальной передачи членам Высшего Евразийского экономического совета - премьер-министру Армении Николу Пашиняну, Президенту Беларуси Александру Лукашенко, Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, Президенту Кыргызстана Садыру Жапарову и Президенту России Владимиру Путину.



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