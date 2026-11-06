Алейник: отношения Беларуси и Лаоса базируются на схожести подходов во внешней и внутренней политике

Обсуждались вопросы развития и расширения договорно-правовой базы отношений. На сегодня подписано 20 двусторонних документов межгосударственного, межправительственного, межведомственного характера. В проработке - еще более 10 документов, которые затрагивают целый ряд важных сфер. Речь идет о взаимодействии таможенных органов, в сфере юстиции, здравоохранения. "И мы, конечно, будем работать совместно над ускорением процесса согласования и подготовки этих документов к подписанию", - заключил парламентарий.-0-





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6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отношения Беларуси и Лаоса базируются на схожести подходов во внешней и внутренней политике, отметил в комментарии журналистам председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Сергей Алейник после встречи с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонгсаваном Фомвиханом, передает корреспондент БЕЛТА.У Беларуси и Лаоса сложились давние добрые, дружеские отношения. История дипломатических отношений насчитывает 32 года, но отношения уходят гораздо глубже в историю, отметил Сергей Алейник, подчеркнув, что они базируются на взаимном уважении, доверии и дружбе."Мы продвигаем идеи многополярного мира, который базироваться будет на суверенном равенстве государств, невмешательстве во внутренние дела и учете интересов каждого как в вопросах безопасности, так и в вопросах развития, - сказал парламентарий. - Во внутренней политике у нас тоже очень много схожего: и у нас, и в Лаосе продвигается социально ориентированная политика, в центре которой находится человек, повышение качества жизни людей".Между странами очень высокий уровень политических отношений, констатировал председатель постоянной комиссии. И сегодня, по его словам, стоит задача подтянуть другие направления взаимодействия на такой же высокий уровень. Речь идет прежде всего об экономике, торгово-экономическом сотрудничестве. Ведется разговор о новых возможных точках роста в плане кооперации и сотрудничества в области промышленности.Одним из приоритетов для Лаоса является сельское хозяйство. У Беларуси есть что предложить этой стране: начиная от удобрений и заканчивая сельскохозяйственной техникой, технологиями и компетенциями в этой сфере, отметил Сергей Алейник.По его словам, большой интерес - к развитию сотрудничества в социальной сфере, в частности в области образования. "Тем более в этой сфере у нас очень хорошая история. Во времена Советского Союза в вузах нашей страны училось достаточно большое количество студентов из Лаоса, которые сегодня продолжают работу и в правительстве, и в парламенте, и в других учреждениях и общественных организациях этой страны. Здесь у нас серьезные точки для роста и взаимодействия", - заметил парламентарий, указав также перспективы сотрудничества и в сфере здравоохранения.Обращено внимание на важность межрегионального, молодежного сотрудничества, по линии женских организаций.Особое внимание - укреплению межпарламентского диалога, в основе которого соглашение между Национальной ассамблеей Лаоса и Национальным собранием Беларуси. "У нас создана межпарламентская группа дружбы, которая тоже довольно активно работает, - сказал парламентарий. - И, конечно, мы договорились об укреплении синергии усилий правительства и парламента по продвижению двусторонней повестки дня как в области политического диалога, так и торгово-экономического сотрудничества и взаимодействия в социально-гуманитарной сфере".Кроме того, на встрече в Совете Республики затронута тема сотрудничества в области цифровизации, где в Беларуси имеются серьезные компетенции. Тема интересна Лаосу. Одинакова актуальна для двух стран тема туризма, ее продвижению во многом будет способствовать соглашение об отмене виз. К слову, в прошлом году Лаос посетили 1,4 тыс. белорусов. Участники встречи говорили о том, как увеличить взаимный туристический поток и тем самым развивать и продвигать народную дипломатию.