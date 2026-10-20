Алейник на встрече с представителями Компартии Чехии и Моравии: дипломатия служит поиску точек соприкосновения

Отмечено, что Беларусь неизменно выступает за поддержание открытого, конструктивного и взаимоуважительного диалога со всеми зарубежными партнерами.
Как подчеркнул Сергей Алейник, в непростых реалиях современности именно парламентская и партийная дипломатия служат действенным инструментом для укрепления взаимопонимания, поиска точек соприкосновения, восстановления доверия и поддержания стабильности.
Роман Роуг в свою очередь подчеркнул: "Мы поддерживаем мирную внешнюю политику, выступаем за исключительно дипломатическое урегулирование любых противоречий и категорически отрицаем любое вмешательство во внутренние дела суверенных государств".
Участники встречи сошлись во мнении, что регулярные контакты по партийной и парламентской линии играют ключевую роль в выстраивании устойчивых связей и продвижении созидательной повестки.-0-