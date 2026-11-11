Акцент на реализации принятых решений. Рахмон назвал приоритеты ОДКБ в год председательства Таджикистана

11 ноября, Москва /Корр. БЕЛТА/. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон на сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности в широком составе назвал приоритеты ОДКБ в 2027 году во время председательства Таджикистана, передает корреспондент БЕЛТА.





Эмомали Рахмон подчеркнул, что дальнейшее развитие системы коллективной безопасности ОДКБ, укрепление политической координации и повышение практической отдачи от принимаемых решений в нынешних условиях приобретает особое значение.





По его словам, Таджикистан в год председательства в ОДКБ намерен направить усилия на дальнейшее укрепление региональной безопасности, исходя из девиза "Коллективная безопасность, укрепление рубежей, устойчивость региона - совместная ответственность".





В числе приоритетов он назвал укрепление таджикско-афганской границы и повышение эффективности охраны внешних рубежей зоны ответственности ОДКБ, совершенствование готовности коллективных сил, развитие военно-технического сотрудничества и механизмов кризисного реагирования, усиление противодействия терроризму и экстремизму, незаконному обороту наркотиков и транснациональной преступности, укрепление политической координации и развитие сотрудничества с международными и региональными организациями. Среди приоритетов также развитие договорно-правовой базы и межпарламентского взаимодействия, повышение эффективности информационной работы и формирование объективного представления о деятельности ОДКБ.





"Особое внимание будет уделено практической реализации принятых решений, укреплению взаимодействия профильных ведомств и повышению готовности организации к оперативному реагированию на возникающие угрозы", - заявил Эмомали Рахмон.





"Таджикистан исходит из того, что укрепление ОДКБ должно основываться на взаимном доверии, учете интересов государств-членов и последовательном выполнении принятых обязательств. Уверен, что совместными усилиями мы сможем повысить эффективность организации и укрепить ее роль в обеспечении мира и стабильности в регионе. Таджикистан готов к конструктивному сотрудничеству со всеми государствами-членами и рассчитывает на тесное взаимодействие и поддержку в реализации предложенных приоритетов", - добавил глава государства.-0-