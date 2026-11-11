Акцент на реализации принятых решений. Рахмон назвал приоритеты ОДКБ в год председательства Таджикистана

Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Среда, 11 ноября 2026
Минск-Уручье +3°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
17:54 Футболисты БАТЭ пробились в 1/4 финала Кубка Беларуси Спорт
17:54 По принципу "одного окна". Проект в сфере цифровизации медтуризма реализуют в Беларуси Общество
17:52 ГАИ усилит контроль на дорогах Беларуси с 12 по 22 ноября Общество
17:43 Захарова назвала одним из особо значимых готовящееся соглашение о единой аграрной политике Беларуси и РФ В мире
17:40 Белорусские ученые разрабатывают усовершенствованную технологию производства картофеля фри Общество
17:38 Во время Республиканского фестиваля национальной драматургии впервые пройдет лаборатория для молодых драматургов Культура
17:36 Лукашенко об одной из важнейших задач ОДКБ: чтобы каждый мог опереться на плечо партнера или друга Президент
17:29 Лидеры стран ОДКБ приняли итоговую Декларацию Совета коллективной безопасности на саммите в Москве Политика
17:29 Искусство быть собой. Художественную выставку о белорусской женщине представили в НББ Культура
17:25 Государства-участники ОДКБ договорились о развитии сотрудничества в сфере военной безопасности Политика
17:24 Белорусский опыт статистики окружающей среды представлен в ЕЭК ООН в Женеве Общество
17:23 Рейтинг Санду и ее партии в Молдове опустился до исторического минимума В мире
17:22 В ОДКБ решено разработать соглашение о сотрудничестве в области биологической безопасности Политика
17:19 Путин отметил большое внимание, уделяемое боевой подготовке Коллективных сил ОДКБ Политика
17:19 Антитеррористическая стратегия ОДКБ до 2030 года принята по итогам саммита в Москве Политика
17:15 Акцент на реализации принятых решений. Рахмон назвал приоритеты ОДКБ в год председательства Таджикистана Политика
17:12 Более 350 спортклубов в Нидерландах сообщили об утечке данных после кибератаки В мире
17:09 Сладкие новинки: ученые разрабатывают технологии для кондитерской и сахарной отрасли Общество
17:06 В деревнях Городокского района перезахоронили останки пяти бойцов Красной армии Регионы
16:59 Защита трудовых прав и развитие туризма: председатель ФПБ встретился с послом Узбекистана в Беларуси Политика
16:59 Киев стремится восстановить рабочие отношения с Белым домом? Эксперт проанализировал ситуацию Общество
16:52 Лукашенко: терроризм стал первостепенным инструментом решения политических вопросов Президент
16:50 Лукашенко: ОДКБ могла бы стать военно-политическим фундаментом Евразийской хартии Президент
16:46 Политическая воля и скорость. Лукашенко назвал приоритеты в укреплении ОДКБ Президент
16:40 "Дешевле мобилизовать алгоритмы, чем армии". Лукашенко о сдвиге в характере военных конфликтов Президент
16:37 Лукашенко: "антигибридная" система ЕС зачастую используется для подрывной работы в третьих странах Президент
16:29 Лукашенко призвал к укреплению военного потенциала ОДКБ Президент
16:28 Масштабный обмен пленными и безопасность в Европе. Чем завершились переговоры в Абу-Даби? В мире
16:25 Лукашенко на саммите ОДКБ обратил внимание на опасность милитаризации стран Запада Президент
16:23 Тхэквондист Алиев завершил выступления на юношеской Олимпиаде Спорт
Все новости
Все новости

Акцент на реализации принятых решений. Рахмон назвал приоритеты ОДКБ в год председательства Таджикистана

Опубликовано:

Логотип БелТА
Политика
11 ноября 2026, 17:15

Акцент на реализации принятых решений. Рахмон назвал приоритеты ОДКБ в год председательства Таджикистана

Эмомали Рахмон
Эмомали Рахмон
Эмомали Рахмон
11 ноября, Москва /Корр. БЕЛТА/. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон на сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности в широком составе назвал приоритеты ОДКБ в 2027 году во время председательства Таджикистана, передает корреспондент БЕЛТА.

Эмомали Рахмон подчеркнул, что дальнейшее развитие системы коллективной безопасности ОДКБ, укрепление политической координации и повышение практической отдачи от принимаемых решений в нынешних условиях приобретает особое значение.

По его словам, Таджикистан в год председательства в ОДКБ намерен направить усилия на дальнейшее укрепление региональной безопасности, исходя из девиза "Коллективная безопасность, укрепление рубежей, устойчивость региона - совместная ответственность".

В числе приоритетов он назвал укрепление таджикско-афганской границы и повышение эффективности охраны внешних рубежей зоны ответственности ОДКБ, совершенствование готовности коллективных сил, развитие военно-технического сотрудничества и механизмов кризисного реагирования, усиление противодействия терроризму и экстремизму, незаконному обороту наркотиков и транснациональной преступности, укрепление политической координации и развитие сотрудничества с международными и региональными организациями. Среди приоритетов также развитие договорно-правовой базы и межпарламентского взаимодействия, повышение эффективности информационной работы и формирование объективного представления о деятельности ОДКБ.

"Особое внимание будет уделено практической реализации принятых решений, укреплению взаимодействия профильных ведомств и повышению готовности организации к оперативному реагированию на возникающие угрозы", - заявил Эмомали Рахмон. 

"Таджикистан исходит из того, что укрепление ОДКБ должно основываться на взаимном доверии, учете интересов государств-членов и последовательном выполнении принятых обязательств. Уверен, что совместными усилиями мы сможем повысить эффективность организации и укрепить ее роль в обеспечении мира и стабильности в регионе. Таджикистан готов к конструктивному сотрудничеству со всеми государствами-членами и рассчитывает на тесное взаимодействие и поддержку в реализации предложенных приоритетов", - добавил глава государства.-0-
Теги
ОДКБ Рахмон Таджикистан
Новости рубрики Политика
Фото из архива Лидеры стран ОДКБ приняли итоговую Декларацию Совета коллективной безопасности на саммите в Москве
Государства-участники ОДКБ договорились о развитии сотрудничества в сфере военной безопасности
Фото из архива В ОДКБ решено разработать соглашение о сотрудничестве в области биологической безопасности
Владимир Путин Путин отметил большое внимание, уделяемое боевой подготовке Коллективных сил ОДКБ
Фото из архива Антитеррористическая стратегия ОДКБ до 2030 года принята по итогам саммита в Москве
Фото ФПБ Защита трудовых прав и развитие туризма: председатель ФПБ встретился с послом Узбекистана в Беларуси
  • Главная
  • Акцент на реализации принятых решений. Рахмон назвал приоритеты ОДКБ в год председательства Таджикистана
    • Главное
    Политическая воля и скорость. Лукашенко назвал приоритеты в укреплении ОДКБ
    Лукашенко приветствовал усилия по урегулированию конфликта в Украине
    Лидеры стран ОДКБ приняли итоговую Декларацию Совета коллективной безопасности на саммите в Москве
    Ядерные и неатомные технологии. Беларусь развивает сотрудничество с "Росатомом"
    Топ-новости
    Лукашенко об одной из важнейших задач ОДКБ: чтобы каждый мог опереться на плечо партнера или друга
    Лукашенко призвал к укреплению военного потенциала ОДКБ
    Лукашенко: ОДКБ могла бы стать военно-политическим фундаментом Евразийской хартии
    Лукашенко: терроризм стал первостепенным инструментом решения политических вопросов
    Лукашенко на саммите ОДКБ обратил внимание на опасность милитаризации стран Запада
    "Дешевле мобилизовать алгоритмы, чем армии". Лукашенко о сдвиге в характере военных конфликтов
    Сергеенко о качестве услуг электросвязи: это определяет уровень комфорта каждого жителя страны
    Посольство Никарагуа откроют в Минске
    Национальный центр обмена трафиком: 16 лет в центре цифровых коммуникаций
    "Тонко чувствовать настроение и запросы общества". Парламентарии о ключевых принципах своей работы
    "Огромная ответственность перед страной и народом". Парламентарии разных созывов встретились в Могилеве
    Масштабный обмен пленными и безопасность в Европе. Чем завершились переговоры в Абу-Даби?
    "Белавиа" объявила скидки на билеты по более чем 20 направлениям
    В Минске на пр.Независимости произошла авария с маршруткой
    Юные пятиборцы разыграли первые медали финала республиканского турнира "Дай пять"
    Реклама
    С нами интереснее
    БЕЛТА + БЕЛТА +
    погода погода
    курсы курсы
    тв программа тв программа
    Темы Все темы
    Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА Проект "В теме"  ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "Белорусы в кадре"
    Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookie
    Подробнее
    Белорусское телеграфное агентство
    Спецпроекты
    "НЕДЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА" "По факту: решения Первого" "В теме" "Белорусы в кадре" "Беларусь. Взлет" "ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ: истории и лица" "Цитадели мужества" "Судьбы, сложенные в треугольник" "Партизанская летопись" "Хроника Победы" "За печатью памяти" "Белорусы в космосе" "Традиции суверенной Беларуси" Плакаты БЕЛТА
    Реклама
    Реклама на БЕЛТА
    Клиентам
    Вход для подписчиков Продукты и услуги
    Агентство
    Об агентстве Карьера в БЕЛТА Партнеры Логотип БЕЛТА Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных Политика в отношении обработки куки (cookies)
    message Telegram Instagram odnoklassniki facebook ВК RSS twitter TikTok videobel.by
    Свежие новости Беларуси
    БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2026 гг.
    Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
    - размещаются материалы рекламно-информационного характера.