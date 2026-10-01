Рускеала - бывший мраморный карьер, превращенный в туристический объект. Главные жемчужины парка - отвесные скалы и чистейшая изумрудная вода. Природа Карелии сочетает черты северной тайги и уникальные объекты, связанные как с естественными процессами, так и деятельностью человека.-0-
Калейдоскоп
01 октября 2026, 01:00
Живописная северная природа, тысячи озер и водопады: Республика Карелия в объективе фотографа БЕЛТА
1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республика Карелия расположена на северо-западе России. Это край с характерным северным ландшафтом: хвойные леса, многочисленные озера, гранитные скалы и болота. Среди природных объектов региона выделяются водопад Кивач и горный парк Рускеала. Кивач - один из крупнейших равнинных водопадов Европы, высота падения воды достигает 10,7 м. Вокруг водопада организован заповедник с оборудованными смотровыми площадками. Ежегодно сюда приезжают тысячи путешественников, чтобы своими глазами увидеть это чудо Карелии.
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