Житель Нью-Джерси сорвал джекпот лотереи размером $847 млн

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США неизвестный участник лотереи Powerball выиграл $847 млн. Об этом сообщается на портале Abc7NY.





"Житель Нью-Джерси проснулся богаче на $847 млн после того, как один-единственный билет выиграл джекпот Powerball. Выигрышный билет совпал со всеми шестью номерами, что сделало его девятым по величине джекпотом в истории лотереи Powerball", - говорится в материале.





Представители лотереи заявили, что пока не знают, кто победитель, и призвали всех купивших билеты перепроверить их.





Победитель может выбрать между полным джекпотом в размере $847 млн, выплачиваемым ежегодными платежами в течение 29 лет, или единовременной выплатой наличными в размере $363,1 млн. Обе суммы указаны до вычета налогов.





Самым большим выигрышем в истории остается джекпот Powerball в размере $2,04 млрд, который в ноябре 2022 года сорвал житель Калифорнии.-0-