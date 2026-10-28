Защищает слабых и любит сушки: историю лошадки Маруси рассказала хозяйка агроусадьбы

Маруся появилась на ферме Анастасии четыре года назад - уже немолодую лошадь выкупили у людей, которые хотели сдать ее на мясо. Маруся была одиночкой, не умела общаться с другими лошадьми, так как жила в деревне одна, без сородичей.
Со временем она подружилась с лошадкой Катей, но та тоже была почтенной старушкой и, к сожалению, долго не прожила. "Как скучала Маруся, вам не рассказать! Это просто преданность и любовь, верность лошадей, которая в книжках только описана, а мы видим это вживую, - рассказывает Анастасия. - А потом Маруся подружилась с ослицей Мирой, которая была когда-то работницей цирка, отслужила всю свою жизнь и на пенсии приехала доживать свой век к нам".
А еще Маруся очень любит сушки и не может устоять перед ними. Даже отгоняет всех конкурентов, которые могут посягнуть на лакомство.
Как Маруся защищает слабых, а также другие видео блогера можно посмотреть на портале VIDEOBEL.BY.-0-