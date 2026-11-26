26 лістапада, Мінск /Кар. БЕЛТА/. Замест звыклых гандлёвых радоў на галоўнай плошчы - цэлая флатылія чаўноў. Як у мінулым стагоддзі працаваў знакаміты пінскі кірмаш на вадзе, на партале VIDEOBEL.BY распавёў блогер Ігар Гайкевіч, вядомы як Дзед Янкель.
"За сваё жыццё я бачыла шмат розных кірмашоў у розных краінах свету, але нідзе не бачыла таго ўнікальнага і цікавага, што ўбачыла ў Пінску. Гэты горад з’яўляецца скрыжаваннем шляхоў, дзе з усёй ваколіцы прыбываюць і сустракаюцца людзі, якіх раздзяляюць дзясяткі кіламетраў вады", - так амерыканка Луіза Арнер Бой у 1934 годзе апісвала пінскі рачны кірмаш.
"Зараз нам застаецца толькі ўяўляць, якім мог быць гэты неверагодны "супермаркет на рацэ", дзе замест павільёнаў і крам былі чаўны", - звярнуў увагу блогер.-0-
* Больш цікавых відэа з любімымі блогерамі глядзіце на партале VIDEOBEL.BY.