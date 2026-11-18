18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти индонезийского острова Бали проводят проверку по факту окрашивания речной воды в розовый цвет в районе пляжа Бебаю, сообщает газета Bali Post со ссылкой на руководителя экологической службы округа Карангасем И Маде Вигуну.
Глава службы сообщил, что вода имеет розовый цвет и сильный запах аммиака и серы.
Для точного определения причин специалисты отобрали пробы в трех точках - непосредственно в месте изменения цвета и на двух участках выше по течению - для проведения анализов в экологической лаборатории.
По предварительным оценкам, причиной изменения цвета и появления запаха могло стать естественное разложение органики с образованием сероводорода (недалеко от реки находится ферма по разведению креветок). Кроме того, к этому могло привести смешивание речной воды с морской и возможное попадание отходов из прудов, богатых азотом и фосфором, - такие условия, как заявляют эксперты, провоцируют "красный прилив".
Местным жителям рекомендовано временно воздержаться от использования воды из реки для бытовых нужд и полива до завершения экспертизы.-0-
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18 ноября 2026, 11:30
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