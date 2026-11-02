Зачем окна в деревнях раньше украшали резными наличниками, рассказала блогер

В народе говорят, что узоры на наличниках - это код предков. По словам Елены, в этом есть истина. В языческие времена люди считали, что окно - это граница между внутренним, домашним миром и миром внешним, в котором было много опасностей и диких зверей. Эту границу люди защищали знаками и символами, которые наносили на наличники.
"На наших наличниках есть два знака и символы. Две одинаковые симметричные фигуры символизируют богиню плодородия Берегиню. А еще узор из вырезанных кружочков - символ воды", - рассказала Елена.
Наличники, по мнению блогера, являются важным архитектурным элементом старых деревенских домов. Поэтому Елена обязательно вернет их вместе со ставнями на окна после ремонта.-0-
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