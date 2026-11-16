Выглядит дорого, а сделать проще простого. Мастер-класс по изготовлению атласной резинки для волос

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как своими руками сделать модную и красивую резинку для волос из атласа, украшенную бусинами? Мастерица и блогер Ольга Бартош на портале VIDEOBEL.BY
показала простой способ создать стильный аксессуар без швейной машинки.
Даже ребенок сможет сделать такую шикарную резинку для волос, утверждает рукодельница. Для работы можно использовать любую ткань, но если хочется чего-то особенного, возьмите атласную. Также понадобятся бусинки диаметром 3 мм и плотная, хорошо тянущаяся обычная резинка для волос. Рисуем на ткани прямоугольник шириной 10 см и длиной 50 см. Вырезаем и аккуратно проходим огнем по всему периметру ткани, чтобы запаять край.
Получившийся отрезок ткани складываем лицевой стороной внутрь и прошиваем по короткому краю простым швом, которому девочек учат еще в школе на уроках труда. Дальше деталь собираем складочкой и располагаем внутри простой резиночки. Расправляем ткань и соединяем свободные края, ориентируясь на шов, чтобы не было перекосов. С каждой стороны подворачиваем внутрь примерно 5 мм. Начинаем прошивать.
Первый прокол делаем между слоями, так мы спрячем узелок нити. Набираем бусину и сшиваем слои между собой, украшая место соединения бусинкой. Для удобства шитья можно воспользоваться зажимами. Так прошиваем по кругу, пока бусинки не соединятся. Закрепляем нить любым удобным способом.
Расправляем складочки - и резиночка готова.-0-
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