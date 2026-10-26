"Вы просто выросли!" Игорь Курилович про "кризис среднего возраста"

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Если вдруг после 35 лет вы перестали что-то доказывать, начали ценить отношения и захотели тишины, дачи, здоровья, не пугайтесь, это не кризис среднего возраста. Просто наступил момент, когда человек начал слышать себя. Об этом на портале VIDEOBEL.BY
рассказал блогер Игорь Курилович.
"Мне 39 лет, и вы даже не представляете, как мне хочется ездить в баню, на рыбалку. Я дачу специально купил, чтобы туда ездить. Если у кого-то из вас так же, не пугайтесь, это не кризис среднего возраста. Это вы наконец выросли. До 35, мне кажется, мы живем по чужому сценарию: карьера, статус, успеть, доказать, а после 35 лет "щелкает". И это не потому, что что-то сломалось, а потому, что вы впервые услышали себя", - уверен мужчина.
Блогер считает, что рыбалка, например, это вообще не про рыбу. Это про тишину: никаких звонков, уведомлений, только вода, поплавок и свои мысли. Это реальная форма замедления. Или баня как ритуал: жара, чай, разговоры вообще ни о чем. И главное - в бане все равны. "И генерал, и мастер. И телефоны там вообще не нужны. Если только вы не захотите похвастаться и запостить, что сегодня пошли в баню", - уверен Игорь Курилович.
А на даче вообще и баня, и лес, и рыбалка, и тишина. Кажется, что в этот период происходит какая-то смена ценностей. Меньше внешнего блеска, больше тишины, меньше желания успеть все, а больше успеть важное - здоровье, отношения, время. "Любят говорить, что это кризис среднего возраста. Мне кажется, это вообще не про потерю. На самом деле это про настоящую встречу с собой", - считает Игорь Курилович.-0-* Больше видео с любимыми блогерами смотрите на VIDEOBEL.BY.