Воздушный бантик-одуванчик своими руками: пошаговая инструкция от Ольги Бартош

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из узкой ленты можно сделать эффектный бантик-одуванчик с воздушными лепестками и декоративными подвесками. На портале VIDEOBEL.BY
Ольга Бартош показывает, как смастерить красивое украшение своими руками из простых материалов.
Для работы понадобится узкая лента. Нарезаем ее на кусочки по 7 см, всего - 60 отрезков. Нарезать можно ножницами либо воспользоваться терморезкой, где горячая нить не только разрезает ленту, но и сразу ее запаивает. Каждый отрезок складываем и прошиваем у основания. Получается колбаска из воздушных элементов. Стягиваем ее за нить и завязываем.
Расправляем лепесточки у заготовки, напоминающей одуванчик, и приклеиваем на основу из фетра. Далее берем отрезки по 4, 5, 6, 7 и 8 см и будем делать подвески. Соединяем все отрезки между собой и запаиваем сначала с одного края, затем - с другого. Получается элемент в виде многослойной арки. Соединяем ее края вместе и сшиваем. Получился воздушный многослойный лепесток.
Сделаем его кончик более острым. Основание лепестка немного сужаем и обрабатываем огнем. Берем тонкий декоративный шнур, бусинки 6 мм и концевики в виде колокольчиков. Одну за одной нанизываем пять бусинок на шнур, затем концевик. Завязываем узелок и прячем внутри лепесток из ленты, промазываем горячим клеем и приклеиваем внутрь колокольчика. Одна часть подвески готова. Вторую делаем точно так же.
Теперь приступаем к работе над основой. У нас это будет заколочка. Продеваем ее в прорези на фетровом кружочке и приклеиваем. По центру на основу приклеиваем подвеску, и наш бантик-одуванчик готов.-0-*Больше видео с любимыми блогерами смотрите на VIDEOBEL.BY