Верблюды в Беларуси: как они живут, зимуют и что едят? 

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"Верблюд - универсальное животное, продуманное природой на все случаи жизни. Они прекрасно адаптируются как для жары, так и для холода. Основная еда - трава, сено и, конечно же, грубый корм, который они должны получать для того, чтобы быть здоровыми и счастливыми верблюдами. Что мы используем для этого? А мы используем для этого различные веточки деревьев. Березовые, еловые, сосновые", - рассказывает Анастасия. И даже нераспроданные новогодние ели, которые приезжают на ферму из лесхозов, уходят благополучно на корм верблюдам.
Для содержания животных в Беларуси достаточно сделать им домик и просторную леваду, также в доступе должны быть вода, соль, сено либо трава. Но самый главный секрет выращивания верблюдов в Беларуси - нужно просто их любить. Они очень чувствительны к ласке, заботе и отвечают людям тем же.-0-
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