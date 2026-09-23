В центре Парижа обнаружили остатки стены, которая могла быть частью Лютеции, описанной Юлием Цезарем

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французские археологи обнаружили в центре Парижа остатки стены, которая могла быть частью оборонительных сооружений галльской Лютеции, упомянутой Юлием Цезарем. Об этом сообщает телеканал TF1 со ссылкой на заявление Министерства культуры Франции.



Находку длиной около 20 м обнаружили в ходе строительных работ на территории больницы Отель-Дье на острове Сите, расположенный на реке Сена в самом центре Парижа. Каменная и деревянная конструкция может относиться к укреплениям поселения галльского племени.



В Минкультуры Франции эту находку называют важным открытием, поскольку до сих пор не существовало материальных доказательств существования галльской крепости, описанной Юлием Цезарем в его "Записках о Галльской войне". Он упоминал Лютецию как остров, соединенный мостами и расположенный в излучине Сены. Точное местонахождение галльского города до сих пор не установлено. Одной из версий считался Нантер к западу от современного Парижа.



Первые результаты радиоуглеродного анализа показывают, что обнаруженная конструкция относится к периоду между 200 и 10 годами до н.э. На стене также заметны следы пожара. Они могут соответствовать сведениям Цезаря о том, что галлы сожгли свои поселения перед сражением с римлянами.



При этом специалисты подчеркивают, что полученных данных пока недостаточно, чтобы точно связать находку с Лютецией, и датировать пожар 52 годом до н.э. Для этого потребуются дополнительные исследования.



В дальнейшем будет изготовлен реконструированный фрагмент стены, который планируют выставить в одном из парижских музеев.-0-