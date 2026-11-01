В Сибири создали новый материал для авиации и космической техники

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый материал для 3D-печати легких деталей сложной формы, используемых в авиастроении и ракетно-космической технике, создали ученые Сибирского федерального университета (СФУ) в составе коллектива исследователей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу университета.





Благодаря подбору химического состава, разработанная проволока позволит создавать более надежные узлы спутников и самолетов с меньшими тратами материала.





В настоящее время в числе основных материалов для строительства самолетов, спутников и других объектов, которые должны подниматься в воздух, - сплавы на основе алюминия. Для придания им особых свойств - повышенного сопротивления трению, пластичности или тугоплавкости - в материал вводят добавки из более дорогостоящих элементов, рассказали ученые СФУ. Специалисты подчеркнули, что из-за этого стоимость всего изделия из сплава может вырасти в десятки раз.





Ученые университета совместно с исследователями организаций Ангаро-Енисейского кластера глубокой переработки цветных и редких металлов предложили новые алюминиевые сплавы для изготовления деталей сложных форм, необходимых в воздушных судах. Они содержат меньше дорогостоящего скандия и разработаны специально для 3D-печати, отмечает РИА Новости.





"Производить детали сложной формы с помощью печати - это значит экономить ценные легкие материалы, снижать количество бракованных изделий, сокращать время от модели до готового изделия в 2-4 раза и получать равномерную структуру деталей благодаря ускоренному охлаждению", - объяснил один из авторов исследования, младший научный сотрудник лаборатории физикохимии металлургических процессов и материалов СФУ Никита Степаненко.-0-