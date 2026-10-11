В Перу нашли новый вид золотистой сумчатой квакши

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В перуанских Андах обнаружили новый вид сумчатой квакши золотисто-желтого цвета - Gastrotheca amaru. Его нашли в туманных лесах региона Уанкавелика, в провинции Таякая. Об этом сообщает TV BRICS со ссылкой на El Maipo.



Квакша обитает во влажных лесах нижнего бассейна Мантаро на высоте более 2,5 тыс. м над уровнем моря. Особенность этого земноводного - сумка на спине, куда самка откладывает яйца, а позже переносит детенышей.



Чтобы подтвердить, что найденное животное относится к новому виду, исследователи изучили его морфологию, издаваемые звуки и генетическую информацию. Также они учли золотисто-желтую окраску и форму головы и морды.



Открытие сделали в Региональной природоохранной зоне "Туманный лес Амару-Уачокольпа-Чиуана". О находке объявила Национальная служба охраняемых природных территорий Перу.



В том же исследовании впервые для Уанкавелики задокументировали еще два вида земноводных - Hyloscirtus armatus и Rhinella leptoscelis.-0-