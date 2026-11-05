5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лондоне открылся крупнейший в Великобритании официальный магазин, посвященный вселенной "Гарри Поттера". Об этом сообщается на сайте медиакомпании Skydance.
Новый флагманский магазин разместился на двух этажах общей площадью примерно 1950 кв.м. Пространство оформлено с использованием масштабных инсталляций и интерактивных элементов, позволяющих посетителям погрузиться "в самые знаковые места из вселенной Гарри Поттера".
В магазине также работает кафе "Дырявый котел", где подают сливочное пиво в холодном, горячем и замороженном виде, мороженое с его вкусом и разнообразные десерты, вдохновленные этим напитком.
Здесь также представлены эксклюзивные коллекции и товары, а также оборудованы специальные фотозоны, которые воссоздают знаменитые места из волшебного мира.-0-
Калейдоскоп
05 ноября 2026, 11:54
В Лондоне открылся крупнейший в Великобритании магазин по вселенной "Гарри Поттера"
Фото ТАСС
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