В Лондоне открылся крупнейший в Великобритании магазин по вселенной "Гарри Поттера"

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лондоне открылся крупнейший в Великобритании официальный магазин, посвященный вселенной "Гарри Поттера". Об этом сообщается на сайте медиакомпании Skydance.



Новый флагманский магазин разместился на двух этажах общей площадью примерно 1950 кв.м. Пространство оформлено с использованием масштабных инсталляций и интерактивных элементов, позволяющих посетителям погрузиться "в самые знаковые места из вселенной Гарри Поттера".



В магазине также работает кафе "Дырявый котел", где подают сливочное пиво в холодном, горячем и замороженном виде, мороженое с его вкусом и разнообразные десерты, вдохновленные этим напитком.



Здесь также представлены эксклюзивные коллекции и товары, а также оборудованы специальные фотозоны, которые воссоздают знаменитые места из волшебного мира.-0-