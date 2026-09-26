В Кревском замке археологи обнаружили фундаменты древнего моста

"Археологические исследования принесли новые результаты. На территории детинца обнаружены фундаменты моста - две линии каменной кладки, на которые опирались деревянные конструкции, соединявшие так называемые Малые ворота с насыпным холмом и проходившие над замковым прудом. Такое устройство служило оборонительным целям и одновременно обеспечивало функционирование эффективной системы регулирования уровня воды", - рассказали в Институте истории.
Известно, что при строительстве Кревского замка применялась концепция фортификации, предусматривавшая создание вокруг крепости затопляемой зоны. При этом защитникам замка приходилось жить в условиях окружения водой. Замковый мост был частью этой оборонительной системы.
План реставрации предусматривает восстановление двух мостов на территории замка. Один из них - тот самый мост, фундамент которого исследуется в настоящее время. Археологи обнаружили в каменной кладке углубления для опор моста, а также фундаменты небольших построек, расположенных под мостом и рядом с ним.
Как сообщалось, в сентябре в Кревском замке начался новый этап исследований и реставрации. К работам приступила экспедиция в сотрудничестве с ОАО "Белреставрация".-0-