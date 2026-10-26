26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная группа ученых подтвердила, что окаменелый скелет, найденный в провинции Хубэй в центральном Китае, принадлежит молодой особи рода Huphsuchus - вымерших морских рептилий, живших около 247 млн лет назад. Это первая известная находка молодой особи этого рода. Об этом сообщает TV BRICS со ссылкой на Институт геологических наук провинции Хубэй.
Окаменелость обнаружили в 2023 году в карьере Ингоу уезда Юаньань. Изучив и восстановив скелет, исследователи установили, что он принадлежит молодой особи рода Huphsuchus, а не рода Nanchangosaurus. Ранее останки обеих рептилий находили в одних и тех же геологических слоях, поэтому ученые предполагали, что молодые особи Huphsuchus могут относиться к другому роду.
Определить принадлежность помогли особенности строения скелета. У найденной рептилии было 10 шейных и от 26 до 28 спинных позвонков. На молодой возраст также указывали короткие передние конечности и еще не полностью сформировавшиеся кости.
Рептилии обитали на мелководье в раннем триасовом периоде. Их изучение помогает понять, как древние рептилии приспосабливались к жизни в море после массового вымирания в конце пермского периода.-0-
Калейдоскоп
26 октября 2026, 22:59
В Китае впервые обнаружили окаменелость детеныша древней морской рептилии возрастом 247 млн лет
Фото Хубэйского института наук о Земле
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