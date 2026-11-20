20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайские геологи обнаружили горные породы возрастом около 3,95 млрд лет - древнейшие из известных в Азии. Об этом сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на Геологическую службу Китая.
Найденные образцы на 50 млн лет моложе канадских серых гнейсов Акаста, которые считаются одними из древнейших горных пород на Земле.
Открытие было сделано в восточной части провинции Хэбэй группой ученых Китайской академии геологических наук. Как отмечают специалисты, горные породы, которые появились за первые несколько сот миллионов лет после образования нашей планеты, произошедшего около 4,5 млрд лет назад, встречаются крайне редко.-0-