В Китае обнаружена окаменелость самого древнего полуводного млекопитающего на планете

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Найденная в Китае окаменелость раннего мелового периода принадлежит млекопитающему Dongoconodon platycauda, которое обладало способностями к полуводному образу жизни. Ученые предположили, что обнаружили самого древнего умеющего плавать представителя класса. Об этом сообщает TV BRICS со ссылкой на Global Times.
Вымерший вид млекопитающих Dongoconodon platycauda обитал на планете около 125 млн лет назад, сообщает пресс-служба Нанкинского университета. Его представители имели передние и задние лапы с выраженными боковыми расширениями, напоминающими перепончатые лапы современных утконосов. Это позволяет предположить, что у древних существ могли быть хорошо развитые плавательные перепонки. Строение костей пальцев передних и задних конечностей также позволяло лапам широко расходиться в стороны. Благодаря этому увеличивалась площадь соприкосновения с водой, что помогало животному создавать тягу при плавании.
В окаменелости сохранились как минимум 19 хвостовых позвонков. Их строение указывает на уплощение хвоста сверху вниз. Ученые считают, что он был похож на хвост современной нутрии - полуводного грызуна. Уплощенный сужающийся хвост мог играть важную роль в управлении движением и стабилизации тела. Иными словами, это небольшое млекопитающее, жившее бок о бок с динозаврами, обладало редким сочетанием приспособлений к плаванию.
Кроме того, окаменелость раскрывает необычный характер смены зубов Dongoconodon platycauda. У современных млекопитающих обычно имеется два поколения зубов. У рептилий зубы, как правило, могут неоднократно меняться на протяжении всей жизни. В обнаруженном образце сохранились зубы на разных стадиях развития.
По мнению сотрудников Нанкинского университета, открытие дает дополнительные свидетельства того, что полифиодонтное развитие зубов, характерное для рептилий, сохранялось у представителей коронной группы млекопитающих в раннем меловом периоде. Это позволяет предположить, что эволюция зубов у млекопитающих развивалась значительно сложнее, чем считалось ранее.-0-
Калейдоскоп
30 сентября 2026, 00:50
В Китае обнаружена окаменелость самого древнего полуводного млекопитающего на планете
Фото globaltimes.cn
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