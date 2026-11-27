Исследование показало, что двум зубам из пещеры Лунчуаньдун от 42,6 тыс. до 104,5 тыс. лет, а двум премолярам из пещеры Чуаньшаньдун - не менее 100 тыс. лет.
Анализ формы зубов и белков из эмали продемонстрировал, что зубы из Лунчуаньдуна соответствуют характеристикам денисовцев. Премоляры из Чуаньшаньдуна обладают уникальным сочетанием черт: сложными корнями, как у Homo erectus, и симметричной коронкой, напоминающей Homo sapiens. Белковые профили Чуаньшаньдуна содержат варианты, ранее встречавшиеся у Homo erectus и Homo antecessor, формируя сестринскую группу по отношению к общему предку неандертальцев, денисовцев и современных людей.
Ученые пришли к выводу, что в среднем и позднем плейстоцене в южном Китае обитали как минимум две разные популяции древних людей, не относящихся к Homo sapiens.-0-