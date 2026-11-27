



Исследование показало, что двум зубам из пещеры Лунчуаньдун от 42,6 тыс. до 104,5 тыс. лет, а двум премолярам из пещеры Чуаньшаньдун - не менее 100 тыс. лет.





Анализ формы зубов и белков из эмали продемонстрировал, что зубы из Лунчуаньдуна соответствуют характеристикам денисовцев. Премоляры из Чуаньшаньдуна обладают уникальным сочетанием черт: сложными корнями, как у Homo erectus, и симметричной коронкой, напоминающей Homo sapiens. Белковые профили Чуаньшаньдуна содержат варианты, ранее встречавшиеся у Homo erectus и Homo antecessor, формируя сестринскую группу по отношению к общему предку неандертальцев, денисовцев и современных людей.





Ученые пришли к выводу, что в среднем и позднем плейстоцене в южном Китае обитали как минимум две разные популяции древних людей, не относящихся к Homo sapiens.-0-

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Археологи обнаружили в двух пещерных комплексах Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая четыре зуба возрастом около 100 тыс. лет. Находка из пещеры Чуаньшаньдун указала на возможное существование ранее неизвестной линии древних людей, сообщает портал Live Science со ссылкой на статью, опубликованную в журнале Nature.