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В Китае нашли окаменелость, которая позволяет изучить внутреннее строение древней рептилии

Опубликовано:

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Калейдоскоп
07 октября 2026, 01:03

В Китае нашли окаменелость, которая позволяет изучить внутреннее строение древней рептилии

Фото metropoles.com
Фото metropoles.com
Фото metropoles.com
7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В китайской провинции Юньнань ученые изучили хорошо сохранившуюся окаменелость морской рептилии. Вид получил название Austronaga minuta. Об этом сообщает TV BRICS со ссылкой на Metrоpoles.

Рептилия достигала около 60 см в длину и жила в триасовом периоде. По словам ученых, находка дает редкую возможность изучить не только строение скелета, но и особенности внутренних органов древнего животного.

На окаменелости сохранился участок между ребрами, который помог исследователям определить расположение желудка, печени и кишечника. Анализ показал повышенное содержание железа в области, соответствующей печени.

Ученые обнаружили и возможные остатки пищи, в том числе рыбью чешую. В сочетании с острыми зубами это позволяет предположить, что Austronaga minuta питалась мелкой рыбой. Относительно короткий кишечник также соответствует такому типу питания.

По строению скелета видно, что рептилия была хорошо приспособлена к жизни в воде. Передние конечности напоминали ласты, задние были меньше, а длинный хвост помогал передвигаться. Передние конечности, вероятно, использовались для изменения направления и стабилизации тела во время плавания.-0-
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