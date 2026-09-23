В Китае 6-летняя девочка побила мировой рекорд по сборке кубика Рубика

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шестилетняя китайская девочка установила новый мировой рекорд среди женщин по скорости сборки кубика Рубика, пишет газета South China Morning Post.



"Шестилетняя девочка Лянь Юньчжи пять раз собрала кубик Рубика со средним временем на сборку в 4,27 секунды, установив мировой рекорд среди женщин на соревновании GraDUAL 3x3 IV 2026 в Гуанчжоу в Китае", - говорится в материале.



Лянь Юньчжи также побила свой собственный мировой рекорд в 4,52 секунды, установленный тремя днями ранее в Ухане.-0-