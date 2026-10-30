В Калининграде изготовили серьгу из янтаря рекордной длины

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Калининградский янтарный комбинат "Ростеха" изготовил самую длинную янтарную серьгу в мире длиной 63 см, сообщается на сайте предприятия.



"Комплект состоит из двух асимметричных янтарных серег длиной 23 и 63 см", - отметили на предприятии. Серьга состоит из янтарных элементов, каждый из которых находится в оправе из позолоченного серебра. Все детали нанизаны на титановую нить.



Длинная серьга выполнена в виде каффа - украшения со специальным креплением, которое распределяет вес по ушной раковине, а более короткая имеет классический английский замок. При рекордной длине моносерьга весит 54 г.-0-