30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Калининградский янтарный комбинат "Ростеха" изготовил самую длинную янтарную серьгу в мире длиной 63 см, сообщается на сайте предприятия.
"Комплект состоит из двух асимметричных янтарных серег длиной 23 и 63 см", - отметили на предприятии. Серьга состоит из янтарных элементов, каждый из которых находится в оправе из позолоченного серебра. Все детали нанизаны на титановую нить.
Длинная серьга выполнена в виде каффа - украшения со специальным креплением, которое распределяет вес по ушной раковине, а более короткая имеет классический английский замок. При рекордной длине моносерьга весит 54 г.-0-
Калейдоскоп
30 октября 2026, 13:06
В Калининграде изготовили серьгу из янтаря рекордной длины
Фото Калининградского янтарного комбината
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