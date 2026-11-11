В Италии незрячая женщина научилась управлять самолетом и налетала 200 часов

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Италии 56-летняя Лучия Сабрина Папа, слепая от рождения из-за дистрофии сетчатки, стала первой незрячей ученицей-пилотом в стране. Она налетала уже 200 часов, сообщает агентство ANSA.
Мечта о небе появилась у Лучии еще в детстве, когда она жила рядом с военным аэродромом и слушала гул пролетающих самолетов. Построив карьеру в сфере информационных технологий, в 2016 году она впервые села за штурвал. Со временем итальянка освоила управление различными типами самолетов. Она также пробовала управлять вертолетом.
По словам Лучии, они с инструктором придумали специальную систему, чтобы понимать положение самолета в пространстве и считывать показания приборов. Инструктор всегда находится рядом с ней и помогает в управлении воздушным судном.-0-