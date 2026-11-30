30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Археологи обнаружили в германской федеральной земле Тюрингия погребальный курган эпохи бронзового века, в котором был захоронен воин с мечом и копьем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Bild.



Меч датирован периодом между 880 и 800 годами до н. э., то есть поздним этапом бронзового века. "Это был и предмет роскоши - меч богато украшен, и оружие, которым сражались. Об этом говорят зазубрины", - сообщил Bild археолог Фолькер Нойбек. По его словам, судя по следам, меч из бронзы однажды ломали и затем восстановили.



Такие исторические находки редки по той причине, что захоронения этого периода часто подвергались разорению, поскольку бронза очень ценилась. Рядом в общине Ботенхайлинген во время строительства ветровой электростанции были обнаружены остатки поселения эпохи неолита, а также еще одно захоронение. В нем были найдены останки мужчины, который умер, по оценке специалистов, из-за попадания стрелы в грудь. Причем, как выяснили археологи, наконечник до сих пор торчит из спины.



"После краха культур в Восточном Средиземноморье под натиском "народов моря" несколькими столетиями ранее в нашем регионе стало возникать все больше вооруженных конфликтов. Об этом свидетельствуют разрушенные поселения и укрепления", - констатировал Нойбек.



Обнаруженные в Тюрингии захоронения находились на старом торговом пути - с севера везли янтарь, с юга - медь. Эти товары тогда очень ценились и за них постоянно шла борьба. -0-