В Египте археологи обнаружили кирпичную гробницу возрастом 1,7 тыс. лет с древнегреческой элегией на стене 

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Египетская археологическая экспедиция в ходе работ в оазисе Дахла обнаружила уникальный погребальный комплекс, датируемый поздним римским периодом. Специалисты исследовали кирпичную пирамиду в некрополе античного города Мутис и выявили внутри греческую элегию, созданную 17 веков назад. Данный монумент, принадлежавший знатному мужчине и его супруге, наглядно демонстрирует синтез традиций Древнего Египта и античной греческой культуры. Об этом передает "МИР24".
Чтобы попасть внутрь, посетители гробницы спускались по лестнице из 14 ступеней к массивному порталу из песчаника. Зодчие воспроизвели обычаи глубокой древности, высекая иероглифы с охранными гимнами. Над входом мастера разместили египетский карниз, украшенный крылатым солнечным диском в обрамлении двух священных кобр. За каменной плитой с изображением бога Осириса располагается сводчатый зал из сырцового кирпича и две оштукатуренные погребальные камеры.
Непосредственно над этими помещениями возвышается кирпичная пирамида. На верхней перемычке входа специалисты обнаружили сцену седьмого часа из книги Амдуат - древнеегипетского руководства, описывающего ночное путешествие бога солнца по загробному миру. Этот религиозный сюжет берет начало в эпоху Нового царства и появился за 1000 лет до возведения самой гробницы, что свидетельствует о стойкости местных верований даже в период римского господства.
В южной стене пирамидального сооружения ученые нашли каменную стелу с текстом на древнегреческом языке, нанесенным красными чернилами. 19-строчное стихотворение прославляет умершего по имени Психтис, занимавшего пост городского судьи. Эксперты датируют поэму рубежом III и IV веков нашей эры. Соседство греческой литературы и древнеегипетских охранных текстов подчеркивает богатую культурную жизнь обитателей египетского оазиса.
Внутри помещения археологи также обнаружили стол для подношений из песчаника, чашу для омовений, глиняные сосуды, хорошо сохранившуюся бронзовую монету с портретом императора Константина. Все эти артефакты помогали родственникам проводить погребальные ритуалы и позволяют датировать отдельные этапы использования некрополя.
Археологический комплекс Бир-эль-Шагала служил местом упокоения для местной элиты столицы оазиса. В некоторых гробницах исследователи ранее находили открытые дворики, алтари для ритуалов на открытом воздухе. Над главным входом недавно обнаруженного памятника специалисты заметили остатки более поздней часовни из сырцового кирпича и усыпальницу на четырех колоннах, что указывает на повторное использование объекта в последующие столетия, сообщает Arkeonews.-0-
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01 октября 2026, 00:39
В Египте археологи обнаружили кирпичную гробницу возрастом 1,7 тыс. лет с древнегреческой элегией на стене
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