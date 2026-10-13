В британском Девоне засуха обнажила поселения бронзового века 

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Летняя засуха привела к снижению уровня воды в водохранилище Фернворти в британском Девоне, из-за чего обнажились поселения бронзового века, сообщает издание The Independent.



Археологи обнаружили на территории водохранилища восемь каменных круглых домов бронзового века, которым около 4 тыс. лет. На этом месте также нашли каменные круги, погребальные курганы и монеты эпохи Тюдоров, датируемые 1540-ми годами.



Из-за летней жары уровень воды в водохранилище Фернворти упал примерно до 30% от его вместимости. По всей Великобритании уровень воды в водохранилищах оказался примерно на 20% ниже нормы для этого сезона, при этом 12 из 31 контролируемого водохранилища заполнены менее чем наполовину, а 8 классифицируются как имеющие исключительно низкий уровень воды. Уровень грунтовых вод также продолжает снижаться, и, по словам официальных лиц, для их полного восстановления потребуются месяцы продолжительной влажной погоды.



Летом Великобританию охватили пять волн жары, температура постоянно била рекорды, вызывая лесные пожары и засуху, особенно сильно пострадал юг Англии.



Согласно анализу, хотя прогноз более влажной погоды осенью должен принести некоторое облегчение большинству пострадавших от засухи районов, в Девоне, Корнуолле и Восточной Англии, как ожидается, засуха сохранится и к началу апреля 2027 года.-0-