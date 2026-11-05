В Беларуси определили растение 2027 года

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси подведены итоги конкурса "Растение 2027 года", сообщили БЕЛТА в Институте экспериментальной ботаники им.В.Ф.Купревича НАН Беларуси.



В 2027 году растением года станет чабрец обыкновенный (тимьян ползучий). Это низкий многолетний полукустарник с неповторимым ароматом. Одно из самых узнаваемых и любимых диких растений Беларуси встречается по всей стране, стелется по сухим лесным прогалинам. Цветет в мае - июне, образуя лилово-розовые ковры. Используется в народной медицине, как чай и приправа, а еще это отличный медонос - из нектара получается душистый мед. Яркий запах чабреца ассоциируется с летом.



Чабрец обыкновенный победил большинством голосов ближайших конкурентов - дуб черешчатый и венерин башмачок - в онлайн-голосовании за звание "Растение 2027 года" в Беларуси, принять участие в котором мог любой желающий.



Национальная кампания "Растение года" проводится ежегодно с целью привлечения внимания людей к дикорастущим растениям Беларуси, их проблемам и необходимости сохранения. В следующем году будут проходить мероприятия, посвященные выбранному растению.-0-