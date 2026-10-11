Уникальную часовню-склеп XVII века обнаружили под Толочином

Длина здания до 10 м. Стены склепа толщиной 1,5 м. Фундамент каплицы-склепа состоит из диких валунов. Сохранились и фрагменты росписи. Длина здания до 10 м. Стены склепа толщиной 1,5 м. Фундамент каплицы-склепа состоит из диких валунов. Сохранились и фрагменты росписи.





"Иногда на старых картах можно увидеть маленький крестик, обозначающий место, где когда-то стояла церковь или часовня. Или же букву "K". Я изучил множество таких карт, но нигде этого не встречал: другие, менее значимые объекты на них отмечены, а этот - нет. Приезжали геофизики с оборудованием и сообщили, что участок буквально усеян обломками кирпича и камня, из-за чего трудно понять, что именно там находится под землей", - отметил краевед Дмитрий Ивченко.





Пока нет ни рисунка, ни фото мемориального сооружения. Одна из расхожих версий заключается в том, что это была часовня-усыпальница для княжны-утопленницы. Кладка указывает на начало XVII века. Найденные артефакты также указывают, что это было здание с чертами ренессанса. Один из них - предположительно, часть витража. Нашли и остатки черепицы типа "бобровый хвост". Строительная керамика, скорее всего, делалась на месте, так как соколинские поля богаты глинами. Также обнаружены фрагменты косного материала, однако пока неясно, они из этого места или были каким-то образом сюда перенесены.





"Пока письменных сообщений о необходимости придания статуса историко-культурной ценности в Толочинский районный исполнительный комитет не поступало. Как только письменное сообщение поступит, мы готовы рассмотреть данное предложение. Мы сейчас консервируем объект на зиму, а как только придет весна, конечно же, начнем развивать эту идею", - отметила заместитель председателя Толочинского райисполкома Елена Бомберова.-0-





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