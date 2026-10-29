Уфа: Город с богатой историей и современным обликом

Фото Татьяны Матусевич Фото Татьяны Матусевич

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столица Республики Башкортостан Уфа - один из российских городов-миллионников. Его история насчитывает более 450 лет. А стоит город на берегах двух рек - Белая и Уфа. По площади он входит в топ-5 городов России и является одним из самых протяженных в стране - с юго-запада на северо-восток вытянут почти на 50 км. Считается, что именно Уфа расположена на границе Европы и Азии, а значит, здесь переплетаются черты как западной, так и восточной культуры.-0-