Фото Татьяны Матусевич
Калейдоскоп
29 октября 2026, 00:59
Уфа: Город с богатой историей и современным обликом
29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столица Республики Башкортостан Уфа - один из российских городов-миллионников. Его история насчитывает более 450 лет. А стоит город на берегах двух рек - Белая и Уфа. По площади он входит в топ-5 городов России и является одним из самых протяженных в стране - с юго-запада на северо-восток вытянут почти на 50 км. Считается, что именно Уфа расположена на границе Европы и Азии, а значит, здесь переплетаются черты как западной, так и восточной культуры.-0-
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