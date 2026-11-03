Ученые впервые обнаружили кровяные клетки в костях динозавра





Останки динозавра были найдены в гипсовой шахте на северо-востоке Бразилии. Палеонтологи установили, что существо погибло в возрасте около 4 лет. Длина его тела превышала 3 м, вес - около 34 кг.





Эксперты провели анализ конечностей динозавра и выявили многочисленные микроскопические структуры - окаменевшие красные кровяные тельца, содержащие в себе остатки гемоглобина.





Ученым не удалось найти "флакон с кровью динозавра" в прямом смысле слова. Находка представляет собой "минеральное и молекулярное эхо древней биологии", и это крайне интересно с точки зрения биологии. Дальнейшие исследования позволят лучше понять эволюцию крови, метаболизм динозавров и уровни активности древних животных.





Открытие опровергло давние предположения о том, что некоторые биомолекулы, такие как гемоглобин, не могут сохраняться длительное время. По словам специалистов, находка открыла "прямое молекулярное окно" в физиологию давно вымерших видов.-0-

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная группа ученых впервые обнаружила красные кровяные клетки в костях динозавра возрастом 115 млн лет, сообщает "МИР24".