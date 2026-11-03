У якім беларускім горадзе стаіць помнік уюну?

Пакуль кароль уюноў сядзеў на ланцугу, звычайныя яго сабраты ратавалі людзей ад голаду: іх сушылі, смажылі і дабаўлялі ў стравы. Старэйшыя людзі распавядаюць, что раней на Палессі ўюноў было столькі, што іх можна было лавіць наўпрост голымі рукамі. І нават зараз палешукі сушаных уюноў дабаўляюць ў боршч са шчаўя.
Для лоўлі ўюноў у кожнага хлопца раней былі спецыяльныя прылады. Традыцыйныя беларускія рыбалоўныя пасткі - корш, верша і жак.
Дарэчы, палешукі ўвекавечылі свойго ўюна ў стагоддзях. Яны паставілі яму помнік у Пінску.-0-
* Яшчэ больш цікавых відэа любімых блогераў глядзіце на партале VIDEOBEL.BY