28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые описали два ранее неизвестных вида рыб из семейства бычковых в бассейне Каспийского моря. Один из них был обнаружен исследователями у побережья Казахстана. Об открытии сообщается на сайте Российского научного фонда, информирует TV BRICS.
В ходе массового генетического анализа каспийских рыб биологи обнаружили неизвестное ранее генетическое разнообразие среди бычковых рыб Каспия. В частности, в двух родах бычков они выявили новые генетические линии. От родственных видов новые экземпляры отличаются количеством лучей в плавниках, окраской и пропорциями тела. Новые виды получили имена каспийская пуголовочка и скифский бычок-цуцик.
Каспийскую пуголовочку ученые добыли в восточной части Каспийского моря у побережья Казахстана. Скифских бычков-цуциков исследователи обнаружили в дельте Волги и в реке Восточный Маныч в Калмыкии.
Открытие позволяет лучше понять разнообразие рыб Каспийского моря и связанных с ним рек, что важно для сохранения их экосистем.-0-
Калейдоскоп
28 сентября 2026, 11:57
У берегов Казахстана открыт новый вид бычковых рыб Каспия
Фото rscf.ru
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