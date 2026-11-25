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Вернувшись домой, его супруга очень быстро все разрулила. Дети были накормлены, уроки выучены, в квартире вновь воцарился порядок. Игорь Курилович заметил, что это совсем не магия, а опыт.
По его словам, для мужчин хороший способ проверить стрессоустойчивость - остаться с детьми и дать возможность жене уделить время себе. "Гарантирую, прокачаете скилы по полной и, может, начнете говорить не "Ты просто сидишь дома", а "Ты вообще как это все успеваешь?" - подытожил блогер.
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