Том Холланд стал самым кассовым актером в истории кино

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британский актер Том Холланд стал самым кассовым актером в истории мирового кинопроката, сообщает Variety.



Фильмы с его участием собрали в мировом прокате $15,5 млрд, что на $100 млн больше результата прежней рекордсменки Зои Салданы, которая завоевала этот рекорд благодаря роли в фильме "Аватар: Огонь и пепел".



Том Холланд получил статус самого кассового актера благодаря участию в двух картинах 2026 года: "Человек-паук: Новый день" и "Одиссея" Кристофера Нолана. Первый фильм собрал в мировом прокате $2,4 млрд, второй - $1,4 млрд. Кроме того, 30-летний британец также стал самым молодым актером, возглавившим этот список.-0-