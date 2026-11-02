Тайны семейной жизни: что от вас скрывают мужья? Игорь Курилович раскрыл все карты

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Что на самом деле означает фраза "делай, что хочешь", что делают мужья, когда остаются дома одни, и что скрывается за обещанием "я все сам сделаю". На портале VIDEOBEL.BY блогер Игорь Курилович с юмором рассказал секреты мужчин в семейной жизни.
Хотите узнать пять главных тайн, о которых молчат все женатые мужчины? Игорь Курилович приоткрывает завесу - честно, но с долей юмора, сдавая все явки и пароли.
Тайна номер два - путь к сердцу лежит через... пустой дом. Даже если мужчина безумно любит свою жену и детей, идеальный для него вечер - это когда все уехали к теще. Желательно на все выходные. "Мы не будем закатывать вечеринки, - утверждает Игорь. - В моем случае я могу шесть часов сидеть и смотреть обзоры на YouTube о ремонте дома, есть пельмени из кастрюли и наслаждаться оглушительной священной тишиной".
Третье. Мужчина помнит, куда пропали те самые 200 рублей. Оказывается, мужская заначка - это не проявление недоверия, по мнению мужчин, это подушка безопасности для психики. Надо купить что-нибудь для машины, для ремонта, для сарая, для гаража. Главное, что истинную стоимость этого всего жене знать противопоказано, потому что "будет инфаркт". А еще всегда можно сказать, что взял у соседа попользоваться.
Четвертое - шопинг. "Это филиал ада на Земле для мужчины, - говорит Игорь. - Дорогие наши, любимые, когда мы с вами ходим по торговому центру и киваем с улыбкой, в нас кричит маленький испуганный мальчик. Это все, конечно, индивидуально, но лично я реально могу признать любое платье просто потрясающим. Лишь бы закончился этот трехчасовой марафон от вешалки до вешалки. Для нас вообще идеальный вариант: пришел в магазин, увидел джинсы своего размера, пришел на кассу, оплатил. Не уложился в 30 секунд - стыдно".
Ну и пятое - фраза "я все сам сделаю". Она действительно значит, что мужчина все сделает, но в течение года. Если муж сказал, что починит кран, он его обязательно починит. Не вздумайте говорить и напоминать ему об этом каждый день. "Мы сами искренне верим, что этот день все-таки настанет. Просто сейчас неподходящее время. Да и нужного ключа нету, надо идти к соседу. А это, кстати, еще отличный повод поехать в строительный магазин на три часа", - улыбается блогер.
Вот такие мужчины - загадочные, но предсказуемые. Однако, утверждает Игорь Курилович, несмотря на все тайны, мужья очень сильно любят своих жен.-0-
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