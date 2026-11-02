Тайны семейной жизни: что от вас скрывают мужья? Игорь Курилович раскрыл все карты

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Что на самом деле означает фраза "делай, что хочешь", что делают мужья, когда остаются дома одни, и что скрывается за обещанием "я все сам сделаю". На портале VIDEOBEL.BY блогер Игорь Курилович с юмором рассказал секреты мужчин в семейной жизни.





Хотите узнать пять главных тайн, о которых молчат все женатые мужчины? Игорь Курилович приоткрывает завесу - честно, но с долей юмора, сдавая все явки и пароли.

Первая тайна - фраза "делай, что хочешь". Это ловушка, утверждает блогер. Каждый мужчина знает, что эта фраза ни при каких обстоятельствах не означает свободу действий. "Это завуалированный тест на экстрасенсорную способность. При покупке выбрал не те обои, не в то одел сына в школу. Да мы про себя молимся, хоть бы угадать правильный вариант", - говорит Игорь. Первая тайна - фраза "делай, что хочешь". Это ловушка, утверждает блогер. Каждый мужчина знает, что эта фраза ни при каких обстоятельствах не означает свободу действий. "Это завуалированный тест на экстрасенсорную способность. При покупке выбрал не те обои, не в то одел сына в школу. Да мы про себя молимся, хоть бы угадать правильный вариант", - говорит Игорь.





Тайна номер два - путь к сердцу лежит через... пустой дом. Даже если мужчина безумно любит свою жену и детей, идеальный для него вечер - это когда все уехали к теще. Желательно на все выходные. "Мы не будем закатывать вечеринки, - утверждает Игорь. - В моем случае я могу шесть часов сидеть и смотреть обзоры на YouTube о ремонте дома, есть пельмени из кастрюли и наслаждаться оглушительной священной тишиной".





Третье. Мужчина помнит, куда пропали те самые 200 рублей. Оказывается, мужская заначка - это не проявление недоверия, по мнению мужчин, это подушка безопасности для психики. Надо купить что-нибудь для машины, для ремонта, для сарая, для гаража. Главное, что истинную стоимость этого всего жене знать противопоказано, потому что "будет инфаркт". А еще всегда можно сказать, что взял у соседа попользоваться.





Четвертое - шопинг. "Это филиал ада на Земле для мужчины, - говорит Игорь. - Дорогие наши, любимые, когда мы с вами ходим по торговому центру и киваем с улыбкой, в нас кричит маленький испуганный мальчик. Это все, конечно, индивидуально, но лично я реально могу признать любое платье просто потрясающим. Лишь бы закончился этот трехчасовой марафон от вешалки до вешалки. Для нас вообще идеальный вариант: пришел в магазин, увидел джинсы своего размера, пришел на кассу, оплатил. Не уложился в 30 секунд - стыдно".





Ну и пятое - фраза "я все сам сделаю". Она действительно значит, что мужчина все сделает, но в течение года. Если муж сказал, что починит кран, он его обязательно починит. Не вздумайте говорить и напоминать ему об этом каждый день. "Мы сами искренне верим, что этот день все-таки настанет. Просто сейчас неподходящее время. Да и нужного ключа нету, надо идти к соседу. А это, кстати, еще отличный повод поехать в строительный магазин на три часа", - улыбается блогер.





Вот такие мужчины - загадочные, но предсказуемые. Однако, утверждает Игорь Курилович, несмотря на все тайны, мужья очень сильно любят своих жен.-0-



