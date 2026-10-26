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Калейдоскоп
26 октября 2026, 08:28
Свинка, которая лает как собака: удивительная история необычного питомца
Новости темы "Блогеры на VIDEOBEL.BY "
26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Видели ли вы когда-нибудь свинью, которая лает как собака? Такая живет на ферме под Молодечно. Блогер Анастасия Чернявская на портале VIDEOBEL.BY рассказала о необычном питомце.
Сейчас Клепа - большая и упитанная свинья, но по-прежнему очень любит играть с собаками. "Как в той сказочке: "За время пути собачка успела уже подрасти". Так же и у нас. Клепочка стала настоящей огромной Клеопатрушкой", - смеется Анастасия. -0-
* Видео с Клепой смотрите на VIDEOBEL.BY
* Видео с Клепой смотрите на VIDEOBEL.BY
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