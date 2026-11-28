28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как сделать своими руками один из хитовых аксессуаров сезона - стильный обвес из бусин для сумки, на портале VIDEOBEL.BY рассказала мастерица и блогер Ольга Бартош.
По словам Ольги, с изготовлением такого трендового украшения справится каждый. Для основы понадобится крупная центральная бусина: в ней нужно просверлить отверстие и установить штифт. Чтобы обвес хорошо держал форму, в качестве основы лучше использовать ювелирный тросик.
Второй бантик собираем аналогично на новом отрезке тросика из более мелких бусин диаметром 4 мм, также пропуская его через центральную бусину. Для хвостиков понадобится по 30 бусин, для бантика - по 35. В конце тросик закрепляем зажимной бусиной.
На финальном этапе конструкцию закрепляют на карабине с цепочкой, соединив ее колечко со штифтом. Чтобы обвес выглядел более воздушным, Ольга советует дополнить колечко аккуратным бантиком из узкой атласной ленты.-0-
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