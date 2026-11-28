28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как сделать своими руками один из хитовых аксессуаров сезона - стильный обвес из бусин для сумки, на портале VIDEOBEL.BY рассказала мастерица и блогер Ольга Бартош.

По словам Ольги, с изготовлением такого трендового украшения справится каждый. Для основы понадобится крупная центральная бусина: в ней нужно просверлить отверстие и установить штифт. Чтобы обвес хорошо держал форму, в качестве основы лучше использовать ювелирный тросик.

Сборку первого, более крупного бантика начинаем с того, что закрепляем плоскогубцами зажимную бусину на кончике тросика длиной 60 см. Далее нанизываем одну бусину диаметром 4 мм и 20 бусин диаметром 6 мм. Продеваем тросик через центральную бусину, набираем еще 30 бусин (формируя первую петлю банта) и снова возвращаем тросик в центральный элемент. Точно так же делаем вторую петлю из 30 бусин, возвращаемся в центр, добавляем последние 20 бусин для второго хвостика и фиксируем край зажимной бусиной. Сборку первого, более крупного бантика начинаем с того, что закрепляем плоскогубцами зажимную бусину на кончике тросика длиной 60 см. Далее нанизываем одну бусину диаметром 4 мм и 20 бусин диаметром 6 мм. Продеваем тросик через центральную бусину, набираем еще 30 бусин (формируя первую петлю банта) и снова возвращаем тросик в центральный элемент. Точно так же делаем вторую петлю из 30 бусин, возвращаемся в центр, добавляем последние 20 бусин для второго хвостика и фиксируем край зажимной бусиной.





Второй бантик собираем аналогично на новом отрезке тросика из более мелких бусин диаметром 4 мм, также пропуская его через центральную бусину. Для хвостиков понадобится по 30 бусин, для бантика - по 35. В конце тросик закрепляем зажимной бусиной.





На финальном этапе конструкцию закрепляют на карабине с цепочкой, соединив ее колечко со штифтом. Чтобы обвес выглядел более воздушным, Ольга советует дополнить колечко аккуратным бантиком из узкой атласной ленты.-0-





* Больше видео с любимыми блогерами смотрите на VIDEOBEL.BY.