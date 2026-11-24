24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые из США, Великобритании и Австралии создали и успешно испытали на животных прототип поливалентной вакцины от стрептококка, защищающей пациента от всех десяти распространенных вариаций стрептококков из группы B, вызывающих инфекции у младенцев и осложнения беременности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научный журнал PNAS.





"На долю стрептококков приходится значительная часть смертельно опасных инфекций, ежегодно поражающих людей по всем миру, однако пока не существует вакцин, которые охватывали бы все ключевые варианты этих микробов. Мы создали первую прививку, которая заставляет иммунитет вырабатывать стойкость к десяти вариантам стрептококков, и всесторонне изучили ее действие на иммунитет животных", - пишут исследователи.





Созданная прививка предназначена для борьбы с так называемыми стрептококками из группы B - одной из вариаций этой бактерии, которая вызывает тяжелые инфекции у беременных женщин и младенцев.





Работу прототипа созданной вакцины исследователи проверили в опытах на кроликах и мышах. Троекратное введение этой прививки в их организм привело к выработке большого числа антител, нейтрализующих все десять форм стрептококка, в том числе серотипы VI, VIII и IX, распространенные в странах Африки, Ближнего Востока и Индокитая.-0-