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Состав эмали зубов тираннозавров указал на "человеческую" температуру их тела

Опубликовано:

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Калейдоскоп
17 сентября 2026, 00:43

Состав эмали зубов тираннозавров указал на "человеческую" температуру их тела

Фото Getty Images
Фото Getty Images
Фото Getty Images
17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые впервые измерили температуру тела тираннозавров путем анализа изотопного состава эмали их зубов, что подтвердило теплокровный характер этих древних ящеров и указало на типично "человеческую" температуру их тела - 36,3 °C. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале Science Advances, сообщает ТАСС.

"Несмотря на наличие множества свидетельств теплокровности тираннозавров, до настоящего времени у нас не было даже приблизительных оценок температуры их тела. Мы получили первые оценки такого рода, измерив доли двух тяжелых изотопов в эмали зубов тираннозавров, живших на территории современной Северной Америки в конце мелового периода", - пишут ученые.

Как отмечают авторы этого открытия, доцент Университета Калифорнии (Лос-Анджелес, США) Роберт Игл и его коллеги, ученые в прошлом уже пытались вычислить температуру тела тираннозавров, замеряя доли отдельных тяжелых изотопов в их костях и зубной эмали. Во всех этих случаях точную температуру не удавалось определить из-за отсутствия сведений о том, как много воды содержалось в теле этих древних ящеров.

Ученые обошли эту проблему, обратив внимание на то, что соотношение долей "тяжелого" кислорода-18 и углерода-13 в зернах зубной эмали не зависит от доли воды в организме многоклеточного живого существа. Опираясь на эту идею, палеохимики изучили три зуба королевских тираннозавров, которые были найдены на территории штата Монтана, а также пяти мезозойских крокодилов, живших в ту же эпоху в данном регионе.

Проведенные учеными замеры подтвердили, что тираннозавры были теплокровными, так как температура их тела была значительно выше, чем у окружающей среды (порядка 26-27 °C). В среднем она составляла около 36,3 °C, что сравнимо с температурой тела слонов, людей и других современных млекопитающих, и значительно выше аналогичных показателей для мезозойских крокодилов (около 30 °C).

Подобная температура тела, как показывают расчеты ученых, позволяла тираннозаврам выживать в широком наборе климатических условий - как в относительно холодном климате высоких широт, так и в жарких регионах тропиков и экватора. Понимание этого поможет палеоэкологам понять, как тираннозаврам и их родичам удалось распространиться фактически по всему миру и заселить к концу эры динозавров как будущую Северную Америку, так и Евразию.-0-
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