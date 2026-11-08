Солнце 7 ноября повторило рекорд XXI века по количеству вспышек

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число солнечных вспышек за прошедшие сутки достигло 29, повторив рекорд XXI века. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на лабораторию солнечной астрономии ИКИ Российской академии наук.
"29 солнечных вспышек официально зарегистрировано на Солнце вчера, 7 ноября, при определении суток по московскому времени. Согласно данным мирового каталога NOAA, это повторение рекорда, начиная как минимум с 2000 года", - рассказали в лаборатории. Особенностью рекордного дня стало то, что все 29 вспышек произошли в пределах одной группы солнечных пятен под номером 4566.
Аналогичное число вспышек за сутки ранее фиксировалось дважды - 5 мая 2022 года и 10 декабря 2024 года.-0-