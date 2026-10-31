Снежная лавина в вашем саду! Кирилл Кветка рассказал про редкую астру

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"Очень круто высаживать на резкие обрывы, на возвышенности, горки. Даже в ампельный горшок можно подвесить, будут свисать. Вообще универсальное растение и впишется везде, - рассказал Кирилл. - Если где-нибудь найдете саженцы, смело покупайте и высаживайте. Этим растением вы точно будете довольны".-0-
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