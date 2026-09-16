Сингапур платит жителям вознаграждение за чтение книг по 15 минут в день

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Сингапуре решили бороться с бесконечным скроллингом ленты новостей в соцсетях (doomscrolling) необычным способом: жителям страны предлагают читать книги хотя бы по 15 минут в день и получать за это небольшое вознаграждение. Об этом пишет газета The Guardian.



Местные власти надеются, что данная инициатива улучшит концентрацию внимания, критическое мышление и воображение сингапурцев "в мире необычайного изобилия контента".



Программа была запущена в сентябре. Согласно ее условиям, читатели накапливают баллы, которые можно обменять на деньги. Необходимо ежедневно регистрировать сеансы чтения на правительственном сайте. За сеанс чтения продолжительностью 15 минут и более начисляется 20 виртуальных монет. 1000 монет можно обменять на 1 сингапурский доллар.



Глава Национального библиотечного совета Мелисса Там заявила: "Мы живем в мире необычайного изобилия контента, информации и развлечений. В любой момент мы можем просмотреть сотни заголовков, посмотреть видео или получить краткое изложение практически чего угодно. Мы также знаем, что привычки формируются благодаря небольшим, но последовательным действиям. Поэтому мы начинаем с простой цели: читать книги по 15 минут в день. В автобусе, перед сном или за обедом".



Кроме того, в Сингапуре рассматривают способы снижения вреда от социальных сетей для молодых сингапурцев, включая введение ежедневного ограничения по времени. Недавнее исследование показало, что наибольший вред молодежи наносят бесконечная прокрутка ленты новостей и зависимость от них.



Правительство Сингапура нередко использует финансовые стимулы, чтобы повлиять на поведение своих граждан. Ранее инициативы, направленные на укрепление здоровья, включали в себя ваучеры в супермаркетах за прогулки и призы за достижение ежедневных целевых показателей по количеству шагов.-0-