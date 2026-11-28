28 лістапада, Мінск /Кар. БЕЛТА/. Чаму на Палессі замест звыклага нам "люблю" раней часцей казалі "шкадую" і што насамрэч стаяла за гэтым словам, на партале VIDEOBEL.BY растлумачыў блогер Ігар Гайкевіч, вядомы як Дзед Янкель.

Як адзначаюць даследчыкі традыцыйнай культуры, у беларускай мове паняцці "шкадаваць" і "любіць" вельмі блізкія па значэнні. Каханне ў народным уяўленні не было проста гучным словам - яно азначала адказнасць, жаданне берагчы блізкага чалавека і пражываць разам з ім яго лёс. Менавіта такое адценне пачуццяў сустракаецца і ў беларускай паэзіі. Напрыклад, у творчасці Ніны Шкляравай адна з яе гераіняў ужывае слова "шкадаваць" менавіта ў сэнсе "любіць".

​Палескае "шкадую" - не пра жаль, а пра клопат і глыбокую прыхільнасць без лішняга пафасу. Справа ў тым, што традыцыйная культура патрабавала ад чалавека стрыманасці і сціпласці ў эмоцыях. Таму фраза "я цябе шкадую" станавілася эўфемізмам. Гэта дазваляла выказаць моцныя пачуцці і боязь страціць дарагога чалавека, не гаворачы пра гэта прама.-0- ​Палескае "шкадую" - не пра жаль, а пра клопат і глыбокую прыхільнасць без лішняга пафасу. Справа ў тым, што традыцыйная культура патрабавала ад чалавека стрыманасці і сціпласці ў эмоцыях. Таму фраза "я цябе шкадую" станавілася эўфемізмам. Гэта дазваляла выказаць моцныя пачуцці і боязь страціць дарагога чалавека, не гаворачы пра гэта прама.-0-



