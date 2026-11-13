Сервиз дочери Николая I продали на аукционе во Франции за 321 тыс. евро

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чайно-кофейный сервиз Ольги Николаевны, дочери российского императора Николая I, продан на торгах во французском Нейи-сюр-Сен за 321 440 евро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аукционный дом Aguttes.





Как уточняется на сайте площадки, изначально лот оценивался в 40-80 тыс. евро. Итоговая сумма продажи, включающая комиссию и налоги, более чем в четыре раза превысила верхнюю границу предварительной оценки.





Сервиз был изготовлен в 1840 году в Санкт-Петербурге мастерами Карлом Иоганном Тегельстеном и Генрихом Августом Лангом для ювелирной фирмы Nicholls & Plincke, поставлявшей изделия российскому императорскому двору. Набор состоит из самовара, кофейника, чайника, сахарницы с крышкой, молочника, ситечка, щипцов для сахара и большого овального подноса. Все предметы выполнены из позолоченного серебра 875-й пробы.





Как отмечает Aguttes, особая ценность проданного сервиза - в сохранности практически полного комплекта, поскольку подобные раритеты российского императорского двора XIX века редко появляются на аукционах в таком составе.-0-