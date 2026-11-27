Игорь с супругой отметили десятилетие совместной жизни. Опираясь на свой опыт, блогер дал молодым парам несколько советов. Первый из них - о ссорах. Мужчина призывает не тратить силы на поиск виноватых из-за бытовых мелочей. Гораздо важнее после конфликта не расходиться по разным комнатам и не ждать, пока партнер сделает первый шаг, а подойти мириться самому.
Третья рекомендация - про разговоры. Не стоит рассчитывать, что партнер обо всем догадается сам. В семье важно проговаривать свои мысли, спрашивать и уметь слушать.-0-
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