19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для счастья не нужны миллионы и идеальные обстоятельства. Иногда достаточно чашки чая, прогулки, звонка близкому человеку и возможности просто отдохнуть. Блогер Игорь Курилович на портале VIDEOBEL.BY поделился своим списком простых радостей, из которых складывается счастливая жизнь.

Когда вы по-настоящему чувствовали себя счастливыми? Не в отпуске на море, а в обычный день? Для счастья, уверен Игорь Курилович, не нужны миллионы и "важные" обстоятельства. Можно самому делать себя счастливым каждый день. Во-первых, проснувшись утром, не нужно сразу тянуться к телефону, важно сказать себе: "Сегодня будет хороший день". Во-вторых, завтрак - не на бегу, а спокойно, с видом из окошка. Если рядом будет человек, который спросит: "Что ты будешь завтракать?" - это вообще идеально.

"После этого есть мое маленькое дело, которое действительно меня радует, - прогулка без цели. Сейчас это обычно так: дочка в коляске, сын под руку, жену оставляю дома, чтобы она занялась своими делами. И мы погнали по городу, - рассказывает Игорь. - Либо без детей, просто взять наушники и гулять по парку. Или позвонить кому-то, с кем давно не говорил. Одна минута - а человек, которому вы позвоните, потом целый день улыбаться будет". "После этого есть мое маленькое дело, которое действительно меня радует, - прогулка без цели. Сейчас это обычно так: дочка в коляске, сын под руку, жену оставляю дома, чтобы она занялась своими делами. И мы погнали по городу, - рассказывает Игорь. - Либо без детей, просто взять наушники и гулять по парку. Или позвонить кому-то, с кем давно не говорил. Одна минута - а человек, которому вы позвоните, потом целый день улыбаться будет".





Есть еще один пункт, который делает Игоря счастливым, - разрешить себе ничего не делать просто так, без чувства вины. Полежать, посмотреть на потолок, поесть вкусную еду, ведь человек не машина. "Счастье - это не пункт назначения, куда мы приедем в конце. Это маршрут, который мы выбираем каждый день. И самый лучший день не тот, где все идеально, а тот, где ты заметил, что всего достаточно: свои люди рядом, тепло в чашке, тишина в голове. Вот и весь секрет", - уверен Игорь Курилович.-0-





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